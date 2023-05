Compartir

El actor Arnold Schwarzenegger emitió un mensaje de apoyo a su compañero de películas, Bruce Willis; tras enterrarse de que sufre de afasia. Una enfermedad que causa estragos en el lenguaje y le impide al paciente poder comunicarse de manera normal.

En los últimos meses, Willis ha desconocido a su propia madre y ha desarrollado demencia. Por su parte, su esposa Emma Heming Willis expresó que hay pocas opciones; ya que la enfermedad es degenerativa y ha mermado la salud del actor.

Bruce Willis es una de las estrellas de acción más importantes del siglo XX, al consagrarse con películas como El quinto elemento, Duro de Matar, Armageddon y Pulp Fiction. De hecho, sus compañeros de acción se han pronunciado y reiterado su apoyo por la situación del gran hombre.

Para Cinemablend, el Schwarzenegger comentó que “Creo que es fantástico. Siempre fue, durante años y años, una gran, gran estrella. Y creo que siempre será recordado como una gran, gran estrella. Y un hombre amable. Entiendo que bajo sus circunstancias, de salud, haya tenido que retirarse”.

A pesar de que la salud de Bruce Willis continúa deteriorándose, Arnold piensa en la posibilidad de su recuperarse, pues añadió en la entrevista que, como héroes de acción, “nunca nos retiramos realmente. Los héroes de acción, se recargan”.

Por su parte, el director M. Night Shyamalan, conversó sobre el gran impacto que ha tenido Bruce Willis tanto en su trabajo como en su vida.

“Significa un mundo para mí. Haría cualquier cosa por su familia y por él, ha sido muy duro para todas sus personas cercanas. Lloré mucho cuando me enteré, ya que mi padre también sufre de cosas similares. Es muy profundo darse cuenta de lo precioso que es todo. Así que estoy agradecido por lo que hizo porque no microgestionó en absoluto. Me protegió del sistema en mis primeros años, así que le estaré eternamente agradecido”.

Noticias 24 Carabobo

