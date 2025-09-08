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Un arquero murió en Brasil luego de detener un penalti que terminó dando la victoria a su equipo. Antonio Edson mostró ser un verdadero profesional del futsal, recibió el balonazo a la altura del pecho.

El deporte del llamado “futbol sala” se vistió de luto cuando el portero recibió el golpe en todo el pecho. El video se hizo viral en las redes sociales, causando mucha tristeza y dolor entre los amantes del “microfútbol”.

Este se paró caminó unos pasos para caer casi en la mitad de la cancha, el fuerte golpe le quitó la vida. El cuerpo colapsó, fue llevado a urgencias de un centro de salud, luego que trataron de reanimarlo.

Arquero murió en Brasil luego de detener un penalti

Edson murió a los pocos segundos, causando conmoción en la cancha del municipio Augusto Correa de Brasil. Recordemos que el balón de fútbol sala es uno de los más fuertes, que puede causar graves lesiones.

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Un hecho que recuerda la importancia de la salud y los controles médicos en el deporte, incluso en categorías amateur. Donde hay siempre que contar con personal que sepa de primeros auxilios.

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