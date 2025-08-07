Compartir

Por Jaime Macías

Recuerdan aquella canción que decía: “Yo te digo el día, yo te digo el mes, pero el año no te lo digo porque no lo sé”. Así sucede con las promesas de los peloteros que están jugando en las grandes ligas y las menores, cuando por el mes agosto se le acercan los enviados de los equipos de la Liga de Beisbol Profesional y le piden que jueguen en la campaña que arranca en octubre.

Es que un pelotero que está por estas fechas aún en un roster de grandes ligas, lo que tiene en su mente como prioridad, es mejorar en lo que queda de temporada, para asegurar o mantener su contrato y si está en un equipo con claro chance de pasar a la postemporada, contribuir a que esta se haga realidad, así como tratar de convertirse en pieza fundamental de esos triunfos, además recuerden que muchos hasta alcanzan el estrellato a partir de los meses finales y en octubre.

Por su parte los que están en ligas menores, lo que anhelan es ser subidos, sobre todo en septiembre cuando se amplían los roster de los equipos grandes. Es obvio que para ellos. Lo primordial es acelerar en este mes agosto para ser tomados en cuenta y para algunos hasta significa graduarse de ligamayorista, lo que ya le da otro nivel a la hora de firmar para jugar en la LVBP. Y si vamos a lo monetario, imagínense venir de ganar un promedio de cinco mil dólares en un mes, para cobrar en el mes de septiembre alrededor de 100 mil dólares, que es el mínimo en las Grandes Ligas, o sea un gran respiro económico.

Arrancó la temporada de promesas de peloteros

Entonces pueden ustedes creer en su totalidad, esas promesas que hacen algunos jugadores a los equipos de la LVBP, de jugar desde el principio, que este año sí van a participar y lanzar desde noviembre y hasta las estrellas se permiten anunciar que en diciembre es la cosa, que para ellos es mejor jugar ese mes, que comer hallacas con su familia.

¿Y los qué tienen familia con ellos en el Norte?. Se arriesgarán a traerlas, sin estar seguro que en una nueva improvisada decisión contra migrantes, les afecte a unos de sus integrantes al regresar. Ahí se los dejo!

