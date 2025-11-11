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Arrancó pago de bono de cinco dólares en Patria, ¿quiénes lo cobran?

By Danny Valdiviezo
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Bono de cinco dólares en Patria

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Danny Valdiviezo
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Un bono de cinco dólares en Patria comenzó a pagarse ayer, el bono Beca universitaria va dirigido a los estudiantes registrados en la Plataforma. El monto a pagar por esta bonificación es de 1.248 bolívares.

Mensualmente el gobierno nacional entrega dicho bono a los estudiantes registrados, este bono se suma a los entregados por el ejecutivo nacional. El mismo va dirigido solamente a estudiantes.

Bono de cinco dólares en Patria, ¿cómo cobrarlo?

Iniciar sesión en el Sistema Patria.

Acceder a la sección «monedero» y seleccionar «retiro de fondos».

Elegir el monedero de origen y especificar el monto y destino.

Hacer clic en «continuar» y luego en «aceptar».

Una vez completados estos pasos, el sistema validará la operación como exitosa.

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