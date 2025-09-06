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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), capturaron a un adulto mayor por el delito de femicidio frustrado en Punto Fijo, estado Falcón.

Trascendió que el hombre identificado como Héctor Ramón Mavo (67), intentó cortejar a una mujer, sin embargo, la fémina rechazó su propuesta, y en vista de la negativa de la pretendida, el hijo de Ramón Mavo, el cual vive en México, contrató a cuatro hombres para que tirotearan a la víctima, quien resultó herida de gravedad.

En su cuenta de Instagram, el director del Cicpc, Douglas Rico, detalló que funcionarios de la Delegación Municipal de Punto Fijo aprehendieron al abuelo en la parroquia Norte, municipio Carirubana.

Arrestado adulto mayor por femicidio frustrado en Punto Fijo

Asimismo, la aprehensión se hizo tras una exhaustiva investigación en torno a los hechos ocurridos la noche del pasado 5 de agosto en el sector Blanquita Pérez. Ese día, Mavo sostuvo una acalorada discusión con la víctima, identificada como Liliana Karina Borregales Bracho (38), ya que enfureció porque esta rechazó mantener una relación sentimental con él.

Las investigaciones determinaron que el anciano amenazó de muerte a la fémina en reiteradas ocasiones, usando machetes y cuchillos.

Contácto desde México

Rico detalló que, en vista del rechazo, su hijo, quien reside en México, contactó a cuatro sospechosos para vengarse de la mujer por rechazar a su padre. «El día del hecho, cuatro individuos armados, quienes están siendo activamente buscados por los organismos de seguridad, irrumpieron en la vivienda de Liliana Borregales, le efectuaron varios disparos y la dejaron gravemente herida», dijo.

Incluso, comentó que los agresores, al momento de cometer el hecho, habrían vociferado: «Eso te pasa por meterte con el viejo».

Durante el procedimiento, los detectives del Cicpc colectaron como evidencia un machete, cinco cuchillos, tres imanes y un teléfono celular. El detenido y las evidencias quedaron a la orden de la Fiscalía 16° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de Punto Fijo, con el fin de que se inicie el proceso penal correspondiente.

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