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Quedó arrestado septuagenario por agresiones y amenazas de muerte contra su esposa en Maracaibo. El suceso lo dio a conocer el cuerpo de policía del estado Zulia en sus redes sociales.

Un adulto mayor de 72 años de edad, fue detenido en el sector Pradera Baja, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo. Denunciado por su esposa, de 66 años de edad, por agresión verbal y amenazas de muerte, con un machete en su contra.

Arrestado septuagenario por agresiones

El caso fue procesado por uniformados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), pertenecientes al Centro de Coordinación Policial Maracaibo (Oeste). Quienes se presentaron en la vivienda que ambos comparten en el citado lugar.

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Donde arrestaron a Joaquín Gilberto Ariza Rojano, quien quedó a disposición del Ministerio Público. La víctima fue llevada al ambulatorio Simón Bolívar, donde recibió atención médica.

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