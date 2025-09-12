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El FBI arrestó a Tyler Robinson, el joven de 22 años es señalado de disparar contra el activista Charlie Kirk. Robinson habría comentado a su padre lo ocurrido y este informó a la policía sobre lo ocurrido.

Desde el atentado que sufrió Kirk se conoció de varios sospechosos, pero Robinson sería el principal señalado del caso. Las personas se encontraban escuchando un discurso de Kirk cuando a este le dispararon.

Tyler Robinson, principal sospechoso

Hubo conmoción en el lugar, enseguida llevaron a Kirk a un centro asistencial pero este llegó sin signos vitales. El presidente Donald Trump destacó que sería implacable en este caso por la muerte de su amigo.

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Las fotos de Robinson se hicieron virales desde ayer y sería presentado en las próximas horas por FBI.

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