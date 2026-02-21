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Este viernes 20 de febrero, un total de 84 venezolanos retornaron al país en un vuelo que tuvo como destino el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira. Entre este grupo, se encuentran 9 niños, así fue informado en la cuenta en Instagram de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

“Lo que era incertidumbre hoy es certeza de abrazos; lo que era distancia, hoy es reencuentro que sana, fortalece y renueva la esperanza de todo un pueblo. Seguimos comprometidos con el retorno seguro y digno de los venezolanos y venezolanas.”, cita el organismo.

El retorno de los venezolanos resalta el compromiso del Gobierno nacional para los connacionales que se encuentran en el exterior.

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Cabe resaltar que el Estado venezolano, después de su regreso, busca la reinserción en la vida productiva y social del país, así como el respaldo de un plan que garantiza el traslado y la atención primaria al llegar a su país natal.

Después de su llegada al país, autoridades realizan un protocolo de recepción donde los ciudadanos pasan por un túnel migratorio y cada persona es entrevistada para revisar su caso. Luego recibirá atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para posteriormente ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad, así lo explicó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en su cuenta en Instagram.

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