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Un hombre arrolló a un sujeto y se dio a la fuga pero fue capturado y será imputado por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales.

Dijo el Fiscal Saab que fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público de Miranda, el ciudadano José Guillén. Por el delito de lesiones graves a título de dolo eventual y omisión al socorro.

Arrolló a un sujeto y se dio a la fuga

Dicho sujeto en la carretera panamericana kilómetro 26, de manera irresponsable e imprudente conducía una camioneta tipo pick up a exceso de velocidad. Arrollando a un ciudadano que se trasladaba en un vehículo tipo (moto).

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Guillén se dio a la fuga a objeto de evadir su responsabilidad, ahora se espera por el proceso judicial del Ministerio Público.

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