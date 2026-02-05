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El mercado de fichajes de la Liga FUTVE dio un giro inesperado, cuando El Carabobo FC confirmó la llegada de un refuerzo como Eric Ramírez. El Delantero tiene experiencia en el fútbol europeo y buscarán blindar su ataque en la nueva temporada.

Desde Ucrania hasta el «Gigante de la Bolívar»

Se trata de Eric Ramírez, quien llega a las filas del conjunto granate en calidad de préstamo desde el Dynamo Kyiv. Tras su paso por ligas internacionales, el atacante decidió aceptar el reto de vestir la camiseta industrial en Valencia.

Ramírez es recordado por su potencia y sus actuaciones con la selección nacional absoluta. Su incorporación no solo fortalece al equipo local, sino que eleva el nivel competitivo de todo el torneo venezolano.

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Eric Ramírez refuerzo Carabobo FC

La directiva del Carabobo FC concretó el movimiento en silencio, sorprendiendo a la prensa deportiva este jueves. El jugador barinés buscará aportar los goles necesarios para que el equipo logre el ansiado campeonato que le ha sido esquivo.

La llegada de Ramírez al Misael Delgado supone uno de los movimientos más mediáticos de la temporada. Se espera que en las próximas horas el club anuncie la fecha oficial de su presentación ante los medios y la fanaticada.

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