El pasado jueves 28 de septiembre el canal hispano Telemundo anunció que Bad Bunny presentará en los Premios Billboard 2023 su nueva canción que promete “encender el escenario”.

De tal manera el puertorriqueño se une a la extensa lista de artistas que están confirmados para cantar en la premiación: Calibre 50, Chiquis, Eddy Lover, El Alfa, Eladio Carrión, Farruko, Grupo Frontera, Justin Quiles, La Factoría y Los Angeles Azules, entre otros.

Bad Bunny will perform at 2023 Latin Bullboard Music Awards.

“Bad Bunny Will Perform a New Song at 2023 Billboard Latin Music Awards

The Puerto Rican superstar is confirmed for the Oct. 5 ceremony, which will air live on Telemundo”. pic.twitter.com/9DdUaAzQa6

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) September 28, 2023