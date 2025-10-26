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Con profundo fervor religioso, la Arquidiócesis de Caracas junto con el Arzobispo Raúl Biord celebró este sábado una misa solemne en honor a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles en el Santuario de Nuestra Señora de Coromoto, en la parroquia El Paraíso.

La eucaristía fue presidida por Monseñor Raúl Biord Castillo, Arzobispo Metropolitano de Caracas, quien destacó que el país vive “una fiesta monumental de fe y esperanza”.

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“Aunque no estamos en el Estadio Monumental (tras suspensión del evento), vivimos una verdadera fiesta monumental, porque Venezuela, de ahora y para siempre, es tierra de santos”, expresó ante una multitud de fieles que llenó el templo mariano.

Monseñor Biord explicó que el santuario fue escogido para esta celebración por su profunda conexión con la historia de ambos santos venezolanos. En su homilía, Biord recordó que la santidad no es un privilegio reservado, sino un camino que exige constancia y amor.

Misa del Arzobispo Raúl Biord en Caracas

El arzobispo Arzobispo Raúl Biord también citó las palabras del Papa León XIV durante la ceremonia de canonización en Roma, recordando que los nuevos santos “no son héroes de un ideal cualquiera, sino hombres y mujeres auténticos, testigos del amor de Dios”.

“Inundemos a Venezuela de santidad y esperanza —concluyó—, cuando cada uno de nosotros dé una palabra de consuelo, una mano de ayuda, una mirada fraterna, un servicio gratuito. Solo así, con gestos concretos de amor, construiremos la Venezuela que Dios sueña para su pueblo.”

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