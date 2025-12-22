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El asado negro es una herencia de sabor en tiempos navideños y saber prepararlo debe ser parte de una tradición familiar. La preparación de este delicioso plato navideño venezolano no deja mal a nadie a la hora de tener una cena entre amigos y familiares.

Asado negro, para prepararlo vamos a necesitar:

Ingredientes

2 1/2 kg de muchacho redondo entero

1 cebolla cortada en 4 partes.

3 dientes de ajo pelados.

2 ramas de celery.

2 hojas de ajo porro.

1/2 pimentón rojo.

1 cad de aceitunas rellenas.

1/2 cada de alcaparras.

c/n salsa inglesa.

1 cada orégano molido.

c/n pimienta molida.

c/n sal.

200 cc de vino tinto.

1/2 panela de papelón rallado.

1 LTS de malta.

Procedimiento

Colocamos en un una licuadora el vino, cebolla, ajo, pimentón, celery, ajo porro, aceitunas, alcaparras, salsa inglesa, orégano molido, sal, pimienta, colocamos en un envase grande el muchacho y le vertemos los aliños licuados, tapamos con papel film por espacio de 4 horas mínimo en la nevera.

Luego del tiempo de maceración, se saca el muchacho de la maceración dejando que escurra el líquido y salsa de la maceración.

Una vez seco y limpio el muchacho vamos a colocar en una olla profunda y grande el papelón, llevamos a fuego lento y cuando esté disuelto el papelón colocamos sobre este al muchacho limpio dándole vueltas hasta dorar y sellar por todos los lados.

Cuando el muchacho este completamente sellado le agregamos la salsa de los aliños que tenemos en la licuadora salsa de los aliños y agregamos agua hasta cubrir la carne agregamos sal, pimienta y dejamos cocinar por 2 horas.

Pasado ese tiempo, sacamos al muchacho de la preparación y lo rebajamos en rodajas de 11/2 cm de ancho, lo colocamos de nuevo en las olla y le agregamos la malta, rectificamos sal y lo dejamos cocinar hasta que la salsa espese y cambie de color.

Servir con puré de papa o ensalada de lechuga.

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