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Asalto a camión de empresa privada en Aragua dejó cuatro funcionarios fallecidos y murió uno de los atracadores

By Redacción Noticias24Carabobo
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Asalto a camión de empresa privada en Aragua
Foto: El Periodiquito.

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Un asalto a un camión de empresa privada en Aragua hoy viernes 19 de diciembre de 2025 en horas del mediodía dejó cuatro funcionarios muertos. En el vehículo presuntamente iba una remesa y fue atacado en el trayecto en el municipio Lamas.

Los funcionarios quedaron identificado como José Landaeta, primer oficial de la PNB. Además del Capitán Andrés Bisamón León Comandante de la Compañía de Empaque de la 42 Brigada Blindada y A. Caraballo, efectivo de tropa. Y el inspector de la PNB Enrique Ávila quien falleció tras ingresar al Hospital Central de Maracay.

En horas de la tarde una comisión de seguridad dio de baja a uno de los presuntos atacantes de los funcionarios. este quedó identificado como Enrique Nieves conocido con el alias de Potro Loco. La banda delicitiva que perpetró el atraco es conocida en la zona como «Mama Osa».

Asalto a camión de empresa privada en Aragua

El ataque fue hecho con armamento en Turagua en Santa Cruz de Aragua hoy viernes 19 de diciembre. Las autoridades del estado Aragua se encuentran en el sitio haciendo el levantamiento del hecho .

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SourceEl Periodiquito
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