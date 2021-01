ASAMBLEA A TODA MARCHA

Los ex diputados de la saliente y apátrida Asamblea Nacional están feos para la

foto y ni hablar del vídeo que pudiera ser cuando les pongan los «ganchos» por la

cantidad de violaciones a la ley, a la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela, por estar incursos en actos delictivos en un saqueo a los recursos de

la nación; en este sentido ya desde el nuevo parlamento electo por el pueblo se ha

designado una Comisión especial la cual trabajará sin descanso ni vacilación en

las investigaciones de las acciones de estos ex diputados, pero además ya el

Fiscal General de la República, Tarek William Saab desde el Ministerio Público

actuará con la contundencia que amerita el caso y se libraran órdenes de captura

contra esos delincuentes de cuello blanco que usando palto, corbata y perfumes

caros, se camuflaron de diputados. Asimismo el Contralor General de la

República, Elvis Amoroso, denuncio los recursos depositados en cuentas

bancarias en paraísos fiscales que posee el auto proclamado Juan Guaido, todo

un malandro que conjuntamente con su hermano y gran parte de su familia se han

embolsillado millones de dólares y euros. Lo cierto es que el gobierno no juega

carrito y se vienen acciones en el marco jurídico, aplicar la justicia y hacer valer la

Constitución. Se viene una Operación Tun Tun. COMISIONES: En el Salón

Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo se instalaron las Comisiones

Permanentes, la de Política Interior presidida por Pedro Carreño, se conformaron

tres sub comisiones ajustadas a sus deberes, funciones y competencias, la

primera Subcomisión de Régimen Político y Sistema de Justicia, la cual preside

Francisco Ameliach, quién en su cuenta twitter dijo que contó con la votación

unánime, incluyendo la del diputado carabobeño Samuel Cohen, quien fue

incorporado a esta Comisión. Buena esa, por la unidad revolucionaria. La segunda

subcomisión de Lucha Antidroga, Legitimación de Capitales y Anti terrorismo, que

preside Henry Hernández de UPV, mientras que la tercera subcomisión es la de

Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y Régimen Penitenciario, la cual

preside el diputado de Copei, Juan Carlos Alvarado. El resto de los diputados

carabobeños fueron distribuidos en diferentes comisiones. El Camarada Enrique

Ramos, en la Comisión de Seguridad y Defensa, que preside Suárez Chourio.

Ekalov González y Alexis Ortilez en la Comisión de Administración y Servicios;

Jesús Santandaer y Juliana Ruiz en la Comisión de Ciencia, Tecnología e

Innovación; Blanca Rodríguez en Comisión Petróleo y Minas; Vielma Mora y

Bussy Galeano en la Comisión de Finanzas, Maritza Guzmán fue a parar a la

Comisión de Cultura y Recreación. El diputado Hector Agüero a la Comisión de

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; por cierto que vimos

juramentarse suplente del diputado Agüero al diputado Augusto Martínez, y entró

a la instalación de esta comisión según registro de asistencia. NUEVA BATALLA

ELECTORAL: Ya instalada la AN y sus comisiones empieza a aflorar en el panorama político el tema de las elecciones a gobernadores y alcaldes. La mayoría de los líderes de la oposición están ya conversando sobre la necesidad de participar en las venideras elecciones regionales, pues diseñan planes para progresivamente convencer a sus seguidores de reincorporarse al camino electoral, salvo el grupito cerrado que apoya a Juan Guaidó quienes insisten en su fracasada ruta para trancar el juego y seguir obteniendo miles de millones de dólares de los EEUU y la UE a través de secretas ONG administradas por testaferros. Vemos ahora un Ramos Allup desplegado haciendo asambleas, hablando sobre las regionales al igual que Capriles, mientras otros están

esperando el momento para lanzarse al ruedo. Ya en Carabobo suenan nombres;

del lado de la oposición picaron adelante Rubén Pérez Silva y Javier Bertuchi

quien por cierto fue electo diputado en este estado con 108 mil votos. Por el lado

de la revolución el gobernador Lacava anunció su candidatura a la reelección,

también se escucha en las bases del chavismo a Vielma Mora, pero cuidado con

un outsider caraqueño, nada está decidido. De buena fuente me enteré que se

está evaluando en la capital, el nombre del Mayor General Leal Telleria, ministro

consentido del Presidente Maduro, de la vicepresidenta, otras autoridades y varios

integrantes de la Dirección Nacional del PSUV. Este querido general comandó en

Carabobo, es muy apreciado y visto como un potencial candidato a esta

gobernación. También se comenta que al gobernador Lacava se le dará otra tarea.

Panorama interesante para muchos y preocupante para pocos. Amanecerá y

veremos. ORGULLO PATRIO: El Presidente de la República Nicolás Maduro,

recibió en el Salón Bolívar del Palacio de Miraflores al Campeón Mundial Súper

Peso Pluma, Roger (The Kid) Gutiérrez, confiriéndole la Orden Francisco de

Miranda, en su Primera Clase, a este joven zuliano que es sin duda Orgullo Patrio

representa la Generación de Oro de la juventud deportiva venezolana. Roger

Gutiérrez nacido en la Ciudad de Maracaibo, un joven que derrocha humildad y

carisma, se inició en los cuadriláteros en el año 2017, tiene en su haber 25

victorias, durante la pelea derrotó al Nicaragüense René Alvarado. El campeón

recibió un importante reconocimiento en el Municipio Naguanagua del estado

Carabobo por parte del joven alcalde Gustavo Gutiérrez quién le otorgó el Botón

Samán de Oro por su hazaña internacional, reconocimiento que se confiere a

personalidades destacadas. El alcalde Gustavo Gutiérrez elogió el desempeño de

Roger Gutiérrez a quien consideró un ejemplo a seguir para los adolescentes, la

juventud, siendo que el Campeón de Boxeo es una muestra de que a pesar de las

dificultades se pueden conquistar los sueños. En este caso, la victoria.

DESTITUIDA: Hace unos días fue destituida por el Viceministerio del Sistema

Integrado de Policía (Visipol) la directora de la Policía Municipal de Bejuma, Militza

Ramírez, quien estaba en ese cargo desde agosto del año 2020, fue sustituida por

Enderson Ricardo Guerra Paniagua quién viene de la Policía de Carabobo. De

buena fuente me enteré que la destitución de la ex directora se produce a solicitud del mismo alcalde, que ha pedido reestructuración de este cuerpo policial, en la

mira del Ministerio Público porque es bueno recordar que en el caso Bejuma el

Fiscal General de la República, Tarek William Saab ni ha pasado la página, ni ha

cerrado el capítulo, de lo que fue público, notorio y comunicacional, en relación a

un tinglado de combinación delictual, anclado, situado, enquistado por vía de esa

alcaldía. Hubo un pronunciamiento de la máxima autoridad del Ministerio Público

y a la final la población de Bejuma exigirá respuesta en relación a esas mafias, o si

bien se cierra el caso o si se adelantan las investigaciones al respecto. Porque lo

peor que puede pasar; es hacerse la víctima. CASO DIPUTADO: La directora del

Consejo de Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente del

Municipio San Joaquín, Dra. Mauri Martínez, recibió denuncia por parte de la

comunidad y de la madre de un niño de 5 años de edad, quien fue expuesto su

rostro y sus genitales en un vídeo publicado en las redes sociales por un diputado

del Consejo Legislativo del estado Carabobo, quien en su afán de hacer

politiquería barata, en su desespero adelantado de ser candidato a alcalde de ese

municipio, mostró al niño que presenta una condición de salud (hernia) vídeo que

rodó por todo el Municipio violando el artículo 65 de la LOPNA que establece el

derecho al honor, la reputación, vida privada e intimidad familiar. La abogada y

demás funcionarios se trasladaron al sector se procedió a levantar un acta de este

hecho y se le recuerda al legislador que la ignorancia de la ley, no lo exime de

responsabilidades.

Hasta aquí por hoy, nos leemos el próximo lunes 1º de Febrero, comentarios

e información vía correo electrónico: [email protected]