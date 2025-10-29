En la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad declarar como «persona non grata» a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por autorizar ejercicios militares de Estados Unidos en su territorio, considerados una “provocación hostil” contra Venezuela.
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También se acordó «repudiar en los términos más enérgicos y categóricos» la postura de Persad-Bissessar al incitar a la guerra y a la violencia en la región caribeña, «conducta que es absolutamente incompatible con el Derecho Internacional y la cultura de paz».
Así también, los diputados respaldaron la medida acordada por el Ejecutivo Nacional de suspender el Acuerdo Marco de Cooperación Energética entre la Venezuela y Trinidad y Tobago, en respuesta a la sumisión del Gobierno de esta nación caribeña a un plan de agresión de los Estados Unidos de América contra nuestro país.
El Parlamento igualmente aprobó que mediante los canales diplomáticos regulares, se solicitará al Gobierno de Trinidad y Tobago «que se desligue de manera pública y categórica de las peligrosas e irresponsables provocaciones bélicas en el Caribe y de esa acción de falsa bandera desde aguas trinitenses», en aras de preservar las históricas y fraternales relaciones entre ambas naciones.
El acuerdo parlamentario indica que se mantendrá la denuncia «en todas las instancias nacionales e internacionales sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe por la presencia militar estadounidense que han provocado ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos inocentes en Latinoamérica, violentando el Derecho Internacional y las garantías mínimas del Derecho a la Defensa, Presunción de Inocencia y el Debido Proceso».
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