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En la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad declarar como «persona non grata» a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por autorizar ejercicios militares de Estados Unidos en su territorio, considerados una “provocación hostil” contra Venezuela.

En el primer punto del acuerdo, presentado por la diputada Iris Varela, se declara como «Persona Non Grata a la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por formar parte de un plan sistemático para agredir y atentar contra la soberanía, la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano».

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El texto, presentado por la diputada Iris Varela, acusa a la mandataria de “renunciar a la soberanía” y adoptar una postura “guerrerista” que amenaza la paz del Caribe.

También se acordó «repudiar en los términos más enérgicos y categóricos» la postura de Persad-Bissessar al incitar a la guerra y a la violencia en la región caribeña, «conducta que es absolutamente incompatible con el Derecho Internacional y la cultura de paz». Así también, los diputados respaldaron la medida acordada por el Ejecutivo Nacional de suspender el Acuerdo Marco de Cooperación Energética entre la Venezuela y Trinidad y Tobago, en respuesta a la sumisión del Gobierno de esta nación caribeña a un plan de agresión de los Estados Unidos de América contra nuestro país. El Parlamento igualmente aprobó que mediante los canales diplomáticos regulares, se solicitará al Gobierno de Trinidad y Tobago «que se desligue de manera pública y categórica de las peligrosas e irresponsables provocaciones bélicas en el Caribe y de esa acción de falsa bandera desde aguas trinitenses», en aras de preservar las históricas y fraternales relaciones entre ambas naciones. El acuerdo parlamentario indica que se mantendrá la denuncia «en todas las instancias nacionales e internacionales sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe por la presencia militar estadounidense que han provocado ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos inocentes en Latinoamérica, violentando el Derecho Internacional y las garantías mínimas del Derecho a la Defensa, Presunción de Inocencia y el Debido Proceso».

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