La Asamblea Nacional denunció este sábado nuevas amenazas del Gobierno de Estados Unidos contra el país y ratificó su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro.

Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, acompañado por los parlamentarios, leyó un comunicado en repudio a las recientes acciones injerencistas por parte de Washington.

«La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela denuncia los nuevos intentos del imperialismo estadounidense por repetir viejas fórmulas de injerencia grosera y amenazas inútiles para desestabilizar la paz, la tranquilidad y la consolidación de la prosperidad de toda la patria venezolana», indicó.

Los diputados rechazaron «las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de Estados Unidos de América, a todas luces ilegales, y sin ningún tipo de asidero legal, más allá del intento de agresión delirante contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra nuestro pueblo rebelde y valiente».

Agregó que estas operaciones tienen como objetivo nuevamente alentar a los grupos extremistas en el país y la región para que retomen la violencia, «que ha sido y será derrotada, y seguirá siendo derrotada en toda la línea por nuestro Gobierno y nuestro pueblo».

«Venezuela es hoy por hoy el país más seguro y con la economía que más ha crecido en este continente», aseguró y añadió que tal vez lo que no perdona el imperialismo norteamericano es la indeclinable defensa de la soberanía, independencia y la paz para todos, siendo el presidente Maduro el garante de esa paz, protector de la sólida democracia en el país y «líder que conduce con mano firme el Estado de derecho y de justicia en los términos que consagra nuestra Constitución nacional».

Destacó el respaldo del Parlamento venezolano al mandatario y «le expresa nuestra convicción absoluta de acompañarlo en la defensa de nuestra patria sagrada».

