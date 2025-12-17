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La Asamblea Nacional de Venezuela repudió la amenaza de Donald Trump sobre bloqueo de buques petroleros. El parlamento nacional liderizado por Jorge Rodríguez rechazó tal amenaza hecha por el gobierno de ese país.

En el acuerdo, aprobado por unanimidad en una sesión extraordinaria transmitida por el canal estatal ANTV, se manifiestó el «más categórico y absoluto repudio; a la grave y temeraria amenaza lanzada por el señor Donald Trump», que, según el documento, «constituye una inaceptable violación del derecho internacional».

Los legisladores reafirmaron «de manera solemne» la soberanía «plena e irrenunciable» de Venezuela, en el que se incluye su espacio continental, insular, marítimo y aéreo. Igualmente, hicieron un llamado al pueblo venezolano a mantenerse en alerta.

Bloqueo de buques petroleros

Como en movilización permanente en perfecta unión popular, militar y policial, para la defensa irrestricta de los derechos históricos» de Venezuela. El bloque opositor del Parlamento, propuso que se convoque a un secretariado ampliado del Consejo Nacional por la Soberanía.

Como por la Paz, así como pedir una reunión a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); para «promover una estrategia común que garantice la paz», según explicó el diputado Timoteo Zambrano.

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