El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, informó que de las 47 mil 263 comunidades en todo el país que «nos hablan de una gran revolución» con la realización de asambleas de bases programadas por la organización política, se dio 163 mil 015 postulaciones, con más de 131 mil 102 liderazgos postulados.

Durante una rueda de prensa, Cabello explicó que el 46 % son hombres, quedando en la mayoría el 54 % de mujeres, mostrando el liderazgo de las mujeres venezolanas, «unido como siempre ha sido, perfecta alianza política, programática, de trabajo y de esperanza, de esperanza por una Venezuela mejor cada día», en el que participaron las cinco generaciones del gran bloque histórico. Mujeres, jóvenes, generación fundadora, generación precursora.

Asambleas de bases del PSUV

Asimismo, anunció que para las candidatas y candidatos a las gobernadoras y gobernadores se recibieron 21 mil 648 postulados, el 48.3 % son hombres y el 51.7 % mujeres. 66 mil 731 fueron postulados para los diputados de la Asamblea Nacional, de los cuales 55.7 % son mujeres y el resto sexo masculino; y para los cargos del Consejo Legislativo, las asambleas de base arrojaron 74 mil 636 postulados, con 43.5 % hombres y 56.5 % mujeres.

Cabello recalcó que este evento fue extraordinario y de máxima presencia democrática «de nuestra gente, de nuestro pueblo, desde las bases del gran pueblo patriótico participando activamente; es histórico, volvemos a hacer historia y seguimos haciendo historia». Además, destacó la fortaleza extraordinaria del liderazgo a lo largo y ancho del país «liderazgo local, nacido desde abajo, desde la base».

Detalló que para la jornada de este sábado se colocó en práctica el sistema de verificación, una sala central de cómputo en el CC200, de la tolda roja, «en el que cada jefe de comunidad en este caso reporta al CC200». No hubo niveles intermedios, no hubo salas parroquiales ni municipales, acción directa del pueblo. «En distintos lugares vimos asambleas (..) debajo de una mata de mango, debajo de una mata de tamarindo, en una cancha, en las tribunas de un estadio, en una escuela, en una calle, espacios que acondicionó la gente» para demostrar que es la fuerza de un movimiento la que se hacía presente; «ahí no hubo exclusiones de ningún tipo, todo el que quería ir, llegaba y participaba».

