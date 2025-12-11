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Las autoridades japonesas informaron que el número de personas heridas tras el terremoto de magnitud 7.5 en el noreste del país ha ascendido a 52.

Las autoridades de la prefectura de Aomori, según informaron los medios locales, confirmaron 37 heridos. Además, las prefecturas de Hokkaido e Iwate informaron de 11 y 4 heridos, respectivamente.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el terremoto se produjo a las 23:15 hora local del lunes pasado frente a la costa del Pacífico de Aomori. El temblor alcanzó el nivel seis en la escala de intensidad sísmica de siete niveles de Japón en el noreste del país.

Terremoto Japón

Tras el terremoto, más de 300 escuelas cerraron el martes en cinco prefecturas: Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima, según informó el Ministerio de Educación. Para el miércoles, la mayoría de las escuelas del noreste y el norte del país habían reabierto.

También se reanudaron las operaciones del tren bala, que conecta Tokio con la región noreste de Japón. Los servicios fueron suspendidos parcialmente desde el martes por la mañana para permitir inspecciones de seguridad tras el terremoto.

La suspensión de operaciones de 26 trenes, así como el retraso de otros nueve, afectó a aproximadamente 17.000 personas.

Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de un megaterremoto en los próximos días en el norte y este de Japón e instan a la población a estar preparada.

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