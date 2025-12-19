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Asesinada una mujer en condición de calle en Punto Fijo

By Redacción Carabobo
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Asesinada una mujer en condición de calle en Punto Fijo

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Fue asesinada una mujer en condición de calle en Punto Fijo estado Falcón. La dama de 43 años quedó identificada como Dorelis Francelina Zambrano y fue encontrada en un terreno baldío en la avenida Jacinto Lara, cercano al edificio La Fuente.

La tarde de hoy se notificó el hecho a las autoridades, funcionarios del CICPC llegaron al sitio para iniciar las investigaciones del hecho. Como para hacer el levantamiento del cadáver, y luego trasladarlo a una sede de medicina forense.

Asesinada una mujer en condición de calle en Punto Fijo

Uno de los hermanos de la mujer, identificado como José Zambrano dio a conocer que la mujer tenía tiempo viviendo en condición de calle. Y que venía padeciendo condiciones de salud que le impedían llevar una vida normal.

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Al parecer otras personas que están en condición de calle golpearon a la mujer hasta dejarla sin vida. La mujer poseía un registro judicial desde el año 2017 y tenía una conducta agresiva con las personas.

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SourcePedro Colina Depool
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