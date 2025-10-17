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Fue asesinado un funcionario de la PNB en Valencia, en el sector 19 de abril, la noche del 16 de octubre de 2025. El uniformado estaba franco de servicio y presuntamente estaba conversando con una mujer que había conocido en una red social cuando recibió dos disparos.

Dos sujetos llegaron al lugar le dispararon y despojaron de su moto al oficial que no ha sido identificado, además de otras pertenencias para huir del sitio. Enseguida los cuerpos de seguridad del estado hicieron acto de presencia, acordonando la zona.

Asesinado un funcionario de la PNB en Valencia

En el sitio estuvieron funcionarios de los diferentes cuerpos policiales, recabando pruebas, e hicieron el levantamiento del cadáver. Además se iniciaron las averiguaciones del caso, hasta ahora hay una mujer detenida por este hecho.

El cadáver del oficial fue llevado a la morgue del Hospital Central de Valencia.

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