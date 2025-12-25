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Fue asesinado un funcionario de la PNB frente a su casa en San Félix, estado Bolívar. El hecho ocurrió en la parroquia 11 de abril, el fallecido respondía al nombre de Andrés David Gutiérrez Romero.

Un sujeto de la comunidad está señalado del hecho, ya que el uniformado y el hombre habían tenido un altercado verbal. Luego de la discusión el hombre llegó armado la casa del funcionario.

Entró a la vivienda y asesinó a Gutiérrez Romero dejándolo sin vida en el lugar. Al menos dos disparos efectuó el hombre, estos fueron directo al pecho dejando al policía sin vida en la sala de su casa.

Asesinado un funcionario de la PNB frente a su casa

Los disparos causaron confusión en el lugar, ya que las personas pensaron que se trataban de fuegos artificiales, entre ellos los llamados “fosforitos”. Pero luego escucharon los gritos y se enteraron que el policía había sido asesinado.

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Funcionarios del CICPC llegaron a la casa de Gutiérrez Romero para hacer el levantamiento del crimen. Como procedieron a recabar pistas en el lugar para dar con el homicida el cual se encuentra en fuga.

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