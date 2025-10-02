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Fue asesinado un parquero en el centro de Valencia, ayer miércoles 1º de octubre de 2025. A las 3:30 de la tarde el cuidador de carros, estaba en la avenida Díaz Moreno, cercano a los edificios de Don Pelayo cuando fue atacado por un joven.

Asdrúbal Pinto de 56 años de edad fue herido en el cuello y murió minutos después. El parquero era una persona conocida de la zona, cuidaba los vehículos, alimentaba los perros de la calle y vivía en el municipio Carlos Arvelo.

Este al parecer tuvo una discusión con el joven que lo atacó. Oficiales de la Policía Municipal de Valencia dieron captura a la persona hirió a Pinto, el cual quedó a la orden del Ministerio Público.

En horas de la tarde de ayer el centro de Valencia cercano a la avenida Cedeño se vio conmocionado por el hecho. Los vecinos del lugar describieron a Pinto como una persona trabajadora.

Asesinado un parquero en el centro de Valencia

El presunto atacante del parquero es un joven conocido en la zona del centro, el cual al parecer ya había estado detenido. Este aprovechó un objeto que había en la calle para cortar al parquero en el cuello.

Al lugar se presentaron funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, como comisiones de la Policía de Carabobo. Además de bomberos, se trató de ayudar al lesionado pero debido a la herida murió en el lugar.

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Funcionarios del CICPC, de la Delegación Las Acacias, se encargaron del levantamiento del fallecido. Además de trasladarlo a la morgue del Hospital Central de Valencia, donde será entregado a sus familiares.

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