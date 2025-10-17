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Fue asesinado un PNB en Aragua cuando estaba patrullando en el sector Los Angelinos, Las Casitas, en la parroquia San Mateo, al este de esa entidad. El funcionario quedó identificado como Leonel Alejandro Ruiz Otalvora de 24 años de edad.

A las 12:30 de la madrugada, estaba Ruiz junto a otros miembros de la Policía Nacional Bolivariana por las calles del parroquia. En el sector aparecieron sujetos portando armas largas que comenzaron a disparar contra la comisión.

Asesinado un PNB en Aragua cuando estaba patrullando

Ruiz murió en el lugar luego de los disparos, mientras los otros funcionarios salieron ilesos. Al lugar se presentó una comisión del CICPC para hacer el levantamiento del cadáver y recabar pistas para dar con los responsables.

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Es el segundo oficial asesinado por sujetos desconocidos en el centro del país en las últimas horas. Luego que este jueves en horas de la noche muriera un uniformado al sur de Valencia cuando había concretado una cita con una dama por la red social Facebook.

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