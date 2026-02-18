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Asesinan a un hombre en Yaracuy de múltiples disparos en el sector Palmarejo, municipio Veroes. El fallecido quedó identificado como Juan José Acosta Romero de 29 años de edad, al lugar se presentaron las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver.

Acosta Romero, quien era conocido con el alias de “Papo”, estaba en el lugar cuando llegaron dos sujetos vestidos de negro con los rostros cubiertos. Estos abrieron fuego contra él para luego huir rápidamente del lugar.

Asesinan a un hombre en Yaracuy de múltiples disparos

Vecinos del sector escucharon las detonaciones y se acercaron al lugar, donde encontraron al hombre ya sin vida. De los atacantes no tienen muchas pistas, no saben si estos vivan exactamente por el sector.

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Al sitio llegaron detectives del CICPC, para comenzar las investigaciones del caso. Colectando además evidencias de interés criminalístico, para dar con los autores del abominable caso.

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