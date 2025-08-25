domingo, agosto 24, 2025
spot_img
Asesinaron a una mujer dentro de su vivienda en Turmero

Una mujer identificada como Yesenia del Valle Vallenilla Martínez (49) fue asesinada con un arma de fuego, hecho ocurrido la madrugada del miércoles pasado.

Yesenia se encontraba dentro de su casa ubicada en la calle 6 de Cachipo Sur, municipio Santiago Mariño (Turmero), estado Aragua. Al sitio ingresaron sujetos armados y le dispararon a Yesenia quien fue llevada a un CDI donde murió, según reportes.

Esa misma madrugada del miércoles fue asesinado a balazos Román Castillo Pimentel, de 72 años de edad. Román estaba dentro de su vivienda situada en el asentamiento campesino La Esperanza, municipio Ezequiel Zamora (Villa de Cura), Aragua.

En ambos homicidios, sus perpetradores no robaron nada a las víctimas.

Otro caso

Y en el sector Los Olivos, Maracay, capital de Aragua, agentes del Cicpc abatieron a un hombre identificado como Jesús Enrique Benítez Hernández (42), apodado El Gato.

Los funcionarios intentaron detener al sujeto debido a que presentaba cuatro solicitudes por tráfico ilícito de drogas y hurto calificado, dice el reporte de la policía científica. En el sitio del enfrentamiento, los agentes incautaron una pistola.

Por un presunto abuso sexual murió en Ocumare del Tuy

