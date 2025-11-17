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El joven Josué Enrique Mata fue encontrado sin vida en una de las viviendas ayer domingo en horas de la tarde dijo una de sus hermanas. El muchacho estaba desaparecido desde la semana pasada en la urbanización Core 8 en Puerto Ordaz.

Dijo la hermana del joven que hay dos personas involucradas y lo encontraron en el patio de una de las viviendas cercanas con un tiro en la espalda. Desde ayer se había intensificado su búsqueda. Se espera por el informe de las autoridades en cuanto a este caso.

Joven Josué Enrique Mata encontrado muerto

Al momento de su desaparición, Josué vestía una franela roja, un short negro y zapatos deportivos. Se trasladaba en una bicicleta de color azul.

Padre confirmó asesinato del joven

José Mata, padre del joven confirmó la noche de ayer domingo que el cuerpo encontrado era el de su hijo de 16 años. El cual luego de una semana fue encontrado en una de las casas cercanas a su vivienda.

“Le damos gracias a todos por su amor y apoyo, por acompañarnos en la búsqueda de Josué Mata. Los cuerpos de seguridad nos han dado la mala noticia. El cuerpo que se encontró es de Josué Mata”, publicó el padre en su estado de WhatsApp, dijo Correo del Caroní.

El cadáver fue hallado en un terreno baldío detrás del Colegio Fe y Alegría del sector A de Gran Sabana, conocido como Core 8, en la parroquia Unare, Puerto Ordaz. Una comisión del CICPC llegó al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

Familiares, vecinos y amigos que participaron en la búsqueda se toparon con una fosa común en el camino, que presumen era para sepultar a una persona. Dijo el medio “Nueva Prensa Digital”.

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