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Un asesinato de mujer embarazada en Cabudare conmocionó a la población, el hecho fue informado por el comisario general del CICPC, Douglas Rico. Los dos implicados en el caso quedaron a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Barquisimeto, adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas; esclarecieron el femicidio de Mary Alejandra Silva Rodríguez (35).

Quien se encontraba en estado de gestación, ocurrido el pasado 19 de noviembre de 2025 en la Urbanización Peti Mora, Cabudare, estado Lara, logrando detener a dos personas. Los detenidos responden a los nombres de Luis Felipe Andrés Sánchez Zerpa (33), pareja de la víctima.

Asesinato de mujer embarazada en Cabudare, estado Lara conmocionó a la población

Este había ejecutado el crimen durante una discusión; por cuanto Mary había descubierto que él le era infiel, acción que enfureció a Luis, quien la tomó por el cuello. Causando que perdiera el conocimiento.

Para luego ubicar un manubrio de bicicleta y golpearla en la cabeza, hasta causarle la muerte. Tras cometer el hecho, contactó a su amigo, Conrado Salvatore Aulino Ariza (57), para alterar la escena del crimen y desvirtuar las investigaciones.

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Asimismo, contactó a la jefa de Mary, informándole que no acudiría a sus labores ya que encontraba indispuesta, esto con el fin de no ser descubierto. Siendo aprehendidos y puestos a la orden de la fiscalía 28 del Ministerio Público del estado Lara, quien siempre estuvo al frente de todas las actuaciones.

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