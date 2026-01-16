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Un sujeto asesinó a su amigo cuando compartían tragos en Maracay para robarlo. La Delegación del CICPC de la capital del estado Aragua se encargó de las investigaciones del caso, capturando al presunto homicida.

El hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre cuando ambos estaban compartiendo en la casa de José Luis Paredes Guerra de 54 años de edad en el sector Santa Rosa. Jesús Alfredo Piñero Páez de 29 años está señalado de ejecutar el hecho.

Ese día mientras ambos compartían licor esperando por el nuevo año, Piñero Páez sabía que el sujeto tenía un dinero que había ahorrado. Entre ambos se presentó una fuerte discusión y le exigió que le entregara el dinero.

Asesinó a su amigo cuando compartían tragos en Maracay para robarlo

Fue entonces cuando Piñero utilizó un trozo de vidrio y le provocó heridas fuertes en el cuerpo, que le causaron la muerte. Piñero estaba en compañía de otro sujeto el cual es apodado “El Parquero”, el cual se encuentra en fuga.

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Piñero se encuentra detenido y ya fue presentado en una audiencia ante un juez. El caso ha sido uno de los más sonados en la capital aragüeña en lo que va de año. Se espera por la captura del otro sujeto.

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