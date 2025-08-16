Compartir

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal de El Vigía, (Mérida), detuvieron a Jairo Rafael Coley Gómez (49) por su presunta vinculación con el homicidio de Álvaro José Vega Gálviz (49), ocurrido el pasado 6 de agosto, informó en un reporte la policía científica.

El arresto de Coley Gómez se llevó a cabo en el sector La Inmaculada, parroquia Presidente Páez, municipio Alberto Adriani, estado Mérida.

Experticias técnica científica, telefónicas y entrevistas, determinaron que Jairo Coley, con la intención de no pagar una deuda de mil dólares que tenía con la víctima, planeó reunirse con Álvaro Vega en una zona solitaria y de difícil acceso peatonal en el sector La Esperanza, parroquia Pulido Méndez, Mérida. Ambos se trasladaron al lugar en la moto de la víctima.

Asesinó a su amigo para evitar pagarle

Una vez en el sitio, una discusión entre ambos escaló a la violencia. Coley atacó a Vega con un cuchillo, propinándole múltiples heridas punzo penetrantes. Posteriormente, lo golpeó con piedras y palos hasta causarle la muerte.

Al detenido se le colectaron como evidencias una piedra, un cuchillo, un reloj, un teléfono y prendas de vestir. Coley fue entregado a la Fiscalía 6 del Ministerio Público.

