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Un hombre que asesinó a su pareja en Aragua bajo los efectos del alcohol pagará una condena de 29 años de prisión. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

El sujeto la estranguló con las manos y la colgó con un cable para simular un suicidio. Andry Ramón Pérez Rondón (48) es señalado por el femicidio de su pareja María Auxiliadora Gentili Rojas (45), hecho ocurrido el 6 de noviembre de 2023 en la urbanización El Trébol de Maracay.

En horas de la madrugada de ese día, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol en el interior del apartamento de ambos cuando surgió una fuerte discusión. En la cual agredió físicamente a la víctima en varias partes del cuerpo.

Asesinó a su pareja en Aragua bajo los efectos del alcohol

Luego procedió a estrangularla con sus manos hasta causarle la muerte. Durante el hecho, tomó un cable y la colgó de una ventana con el fin de simular un suicidio. Posteriormente, vecinos del sector alertaron a las autoridades.

Por lo que al acercarse los funcionarios del CICPC localizaron el cuerpo de la fémina colgada y en suspensión incompleta, así como vidrios rotos de la mesa de un comedor. Ante tales circunstancias, el hoy condenado fue detenido inmediatamente y puesto a la orden del Ministerio Público.

En el juicio, la Fiscalía 24ª de esa jurisdicción ratificó la acusación contra Pérez Rondón por el delito de femicidio. Previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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Una vez evaluados los medios y órganos de prueba expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1° de Juicio en materia de violencia contra las mujeres de Aragua. Dictó la referida condena contra el hombre, quien cumplirá la pena en el Centro Penitenciario 26 de Julio de San Juan de los Morros, estado Guárico.

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