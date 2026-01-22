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Asesinó a un hombre con un arma blanca en Guacara y quedó detenido

By Redacción Carabobo
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Asesinó a un hombre con un arma blanca en Guacara y quedó detenido

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Asesinó a un hombre con un arma blanca en Guacara y quedó detenido, la información fue dada a conocer por el comisario general del CICPC, Douglas Rico. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Por el homicidio de quien en vida respondía al nombre de Juan Carlos Vargas Figueredo (45), funcionarios de la Delegación Municipal Mariara; aprehendieron a José Reinaldo León Romero (46), en el sector Centro, calle Cedeño, parroquia y municipio Guacara, estado Carabobo.

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Tras el hecho ocurrido el pasado 10 de enero en el sector Centro, Plaza Bolívar, pesquisas de la Policía Científica efectuaron un intenso trabajo de investigación de campo. Las cuales demostraron que el victimario por problemas de índole personal sostuvo una acalorada discusión con Juan Vargas, la cual se tornó violenta.

Asesinó a un hombre con un arma blanca en Guacara y quedó detenido

En medio del altercado, el sujeto sacó un arma blanca, tipo cuchillo (colectada como evidencia) y le propinó múltiples heridas punzo penetrantes. Causándole la muerte de manera inmediata para luego huir con rumbo desconocido.

Finalmente, el Cicpc puso el caso a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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