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Por una deuda de estupefacientes en Coro un sujeto en compañía de otro que está en fuga asesinaron a un hombre. El caso lo dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Pesquisas del Cicpc, adscritos a la Delegación Municipal Coro, en el sector zona industrial, avenida Ali Primera, Coro, estado Falcón, aprehendieron a Yaxiel David Navarro Colina (21), tras comprobarse su responsabilidad en el homicidio de Josué Gregorio Añez Hernández (22).

Mediante experticias documentales y entrevistas a testigos presenciales, se conoció que la víctima se encontraba a las afueras de un local comercial ubicado en el sector Cruz Verde; calle Miguel López con Alí Primera, parroquia San Antonio del municipio Miranda.

Asesinó a un hombre por deuda de estupefacientes en Coro

Donde fue sorprendida por el detenido, quien se trasladaba a bordo de una moto con otro delincuente en fuga, y sin mediar palabras le propinaron múltiples disparos a Añez. Logrando herirlo gravemente para luego darse a la fuga.

Posteriormente, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Universitario Doctor Alfredo Van Grieken, parroquia San Antonio, donde fue intervenida quirúrgicamente. Falleciendo tras la gravedad de sus heridas.

Durante el proceso de investigación se pudo conocer que la víctima había adquirido sustancias psicotrópicas y se negaba a cancelar la totalidad. Por lo que los victimarios planificaron quitarle la vida, ejecutando el hecho.

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Sin embargo, durante la perpetración del mismo, resultó herida una joven de 12 años, quien de inmediato fue trasladada a un centro de salud y su condición es estable. La Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Falcón, tiene conocimiento del caso que se presenta.

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