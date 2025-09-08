Compartir

Un sujeto asesinó a un hombre por haber agredido a su madre, el hecho ocurrió en el caserío Bomba de Gallo, en la parroquia El Baúl, municipio Girardot, estado Cojedes. La información la dio a conocer el comisario general CICPC, Douglas Rico.

Tras el homicidio de Luis Almando Polo Toledo (37), ocurrido el pasado 3 de septiembre, en el funcionarios del CICPC; adscritos a la Delegación Municipal San Carlos, lograron la detención del homicida, identificado como Pedro José Raya Alvarado (22).

La detención de Raya Alvarado se llevó a cabo en el sector Pueblo Abajo, calle Sucre, luego de un exhaustivo trabajo de investigación de campo y análisis científico realizado por el Cicpc. El cual arrojó que luego que víctima y victimario sostuvieron una discusión, Raya le propinó un disparo a Polo, causándole la muerte de manera instantánea.

Asesinó a un hombre por haber agredido a su madre

Por medio de un trabajo de investigación, se determinó que el móvil del crimen fue motivado a una venganza. Por cuanto presuntamente la víctima había agredido físicamente a la madre del detenido.

Tras cometer el crimen, el homicida arrastró el cuerpo sin vida de la víctima hasta una zona boscosa para ocultarlo y luego huyó del lugar. Además, se deshizo del arma de fuego en las profundidades del río Portuguesa.

NO DEJES DE LEER AHORA: Joven que agredió a una cajera en La Isabelica quedó detenido

Durante el procedimiento policial, se colectaron como evidencias una escopeta calibre 44, un mecate y prendas de vestir. El detenido y las evidencias quedaron a disposición de la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Cojedes, para continuar con el debido proceso judicial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas