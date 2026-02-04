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Un sujeto asesinó a un hombre por negarle un trago y quedó detenido en Caracas. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando el detenido a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Coordinación e Investigaciones De Homicidios Central, realizaron la detención de Ezequiel José Sánchez Padrón (38), apodado El Gago. Por el homicidio de José Alberto Zarate Duarte (60), atacado en Chapellín.

Zarate Duarte falleció en su ingreso al Hospital José María Vargas, municipio Libertador, Caracas. Se pudo conocer que la noche del 31 de diciembre 2025, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas celebrando las fiestas de fin de año.

Asesinó a un hombre por negarle un trago y quedó detenido en Caracas

Cuando El Gago, le pidió un trago, negándose la víctima en compartir, por lo que el agresor optó por propinarle una herida punzo penetrante en la región clavicular con un arma blanca. Luego huyó del lugar.

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Mientras que el sexagenario era llevado a un centro de salud, donde falleció la madrugada del primero de Enero 2026. El Victimario, fue detenido en la parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda y, posee registros por hurto genérico común y robo de vehículos.

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