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Un sujeto asesinó a un septuagenario en Barinas por problemas pasionales. El hecho fue dado a conocer por el director general del CICPC, Douglas Rico a través de las redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Barinas, esclarecieron el ataque que sufrió José Rodolfo Peña (71). Ocurrido en el sector Mi Futuro, parroquia Ramón Ignacio Méndez, municipio y estado Barinas.

El pasado 2 de enero, falleciendo en el Hospital Dr Luis Razzetti el 7 de enero, logrando la detención de su victimario. Mediante el proceso de investigación, se pudo determinar que Carlos Glislander Sánchez Barrios (18), acudió a la vivienda de la víctima.

Asesinó a un septuagenario en Barinas por problemas pasionales

Incendiando varias prendas de ropa y arrojándolas, con la finalidad de asustarlo; sin embargo, las llamas consumieron la estructura, le causaron la muerte al septuagenario.

Al ahondar las pesquisas se pudo conocer que Carlos, había cometido el hecho, por cuanto en la vivienda del septuagenario, residía su ex novia. Una joven de 16 años y motivado que esta había puesto fin a la relación sentimental que tenían, arremetió contra la vivienda.

Esto como método de presión para forzar que la joven retomara la relación; sin embargo, el día del hecho, vecinos de la víctima trataron de salvar al septuagenario y a la joven. Trasladándolos al nosocomio Dr. Luis Razetti, donde Peña presentando quemaduras en el 42% de la superficie corporal.

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En zona especial cara, cuello y manos, lo que produjo su muerte 7 de enero. El victimario fue ubicado en el sector Punta Gorda, parroquia Corazón de Jesús, municipio y estado Barinas, quedando a la orden del Ministerio Público.

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