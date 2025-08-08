Compartir

Un hombre asesinó a una mujer por 10 dólares en Barinas, Barinitas municipio Bolívar en la entidad llanera. María Teresa Angulo de 41 años de edad presuntamente había tomado la tarjeta del hombre y se fue con un amigo a compartir.

Luis Apure de 53 años fue a la vivienda a buscar a la mujer, la noche de ayer jueves 7 de agosto de 2025 donde la asesinó con un arma blanca. En la vivienda ubicada en el sector Las Flores, Apure dejó a la mujer sin vida.

En unos videos que había publicado en su estado había amenazado públicamente a la mujer por llevarse la tarjeta de débito. Este ofreció recompensa por información sobre el paradero de la dama.

La mujer era conocida en la barriada en el estado llanero como “La Tuca”, esta murió de manera instantánea. Mientras que Apure fue capturado minutos después por las autoridades de esa entidad.

A la humilde vivienda llegó una comisión de la policía científica para hacer el levantamiento del cadáver. El femicidio se suma a los ocurridos en el país en lo que va de semana. Apure quedó a la orden del Ministerio Público.

