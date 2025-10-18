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Así alineará Navegantes del Magallanes hoy ante Águilas del Zulia, el equipo turco lleva dos derrotas seguidas. Espera hoy conquistar el primer triunfo ante los rapaces en el estadio Luis Aparicio El Grande.

Así alineará Magallanes hoy

Juegos para hoy:

4:00 p.m. Tiburones Cardenales en Barquisimeto

5:00 p.m. Caribes Leones en el Monumental de Caracas

5:00 p.m. Tigres Bravos en Porlamar

7:00 p.m. Navegantes Águilas en Maracaibo.

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