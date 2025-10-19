Magallanes y Zulia volverán a enfrentarse esta noche a las 7:00 en el estadio Luis Aparicio El Grande de Maracaibo. Ambos equipos ya dieron a conocer su alineación para este encuentro, donde los turcos buscarán nivelar la serie.
Magallanes y Zulia, y las alineaciones
Juegos para el domingo
4:00 p.m. Cardenales contra Tiburones en Barquisimeto.
5:00 p.m. Caribes contra Leones en el Monumental de Caracas.
5:00 p.m. Tigres Bravos en Porlamar
7:00 p.m. Navegantes Águilas en Maracaibo
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