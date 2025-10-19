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Así alinearán Magallanes y Zulia en el juego de hoy

By Danny Valdiviezo
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Magallanes y Zulia
Foto: Elio Miranda.

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Danny Valdiviezo
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Magallanes y Zulia volverán a enfrentarse esta noche a las 7:00 en el estadio Luis Aparicio El Grande de Maracaibo. Ambos equipos ya dieron a conocer su alineación para este encuentro, donde los turcos buscarán nivelar la serie.

Magallanes y Zulia, y las alineaciones

Magallanes y Zulia

Juegos para el domingo

4:00 p.m. Cardenales contra Tiburones en Barquisimeto.

5:00 p.m. Caribes contra Leones en el Monumental de Caracas.

5:00 p.m. Tigres Bravos en Porlamar

7:00 p.m. Navegantes Águilas en Maracaibo

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