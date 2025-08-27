EntretenimientoFarándulaPortada

Así está el estado de salud del actor Eduardo Serrano

By Danny Valdiviezo
0
210
estado de salud del actor Eduardo Serrano
N24 Carabobo te lleva toda las noticias del día de una manera objetiva e imparcial informando a los Venezolanos

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Se pudo conocer mediante sus familiares, el estado de salud de Eduardo Serrano. El primer actor sigue en tratamiento contra el cáncer y permanece hospitalizado. El artista ha perdido mas muscular y no puede permanecer de pie.

Magaly Serrano, hija del primer actor, detalló que lo van a dejar hospitalizado y no puede estar de pie. Es por ello que decidieron dejarlo internado en el centro de salud, dijo en un video en la red social Instagram.

“No lo vamos a poder llevar a casita porque ha perdido ciertamente mucha masa muscular y no se puede parar. Se ha decidido dejarlo internado hasta la semana, para ver su respuesta a la quimio», señaló Magaly.

Salud del actor Eduardo Serrano

Pidió mucha oración por la salud del actor, el cual trabajó en canales como Venevisión y RCTV. «Les pido que sigan rezando… El proceso va lento. Seguimos rezando», puntualizó. Magaly Serrano.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Orgullo venezolano!, Coldplay junto a la Sinfónica Simón Bolívar hicieron historia

La familia del actor dijo que están creando un fondo para poder obtener las donaciones y poder cubrir la enfermedad del artista.  «Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa”, dijo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Ahora!, Esto dijo la actriz Emma Rabbe al regresar a Venezuela

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Bono de 43 dólares será pagado a este sector en los próximos días
Artículo siguiente
Despliegue militar venezolano en el Caribe y lo que dijo el ministro Padrino López
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes