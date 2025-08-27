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Se pudo conocer mediante sus familiares, el estado de salud de Eduardo Serrano. El primer actor sigue en tratamiento contra el cáncer y permanece hospitalizado. El artista ha perdido mas muscular y no puede permanecer de pie.

Magaly Serrano, hija del primer actor, detalló que lo van a dejar hospitalizado y no puede estar de pie. Es por ello que decidieron dejarlo internado en el centro de salud, dijo en un video en la red social Instagram.

“No lo vamos a poder llevar a casita porque ha perdido ciertamente mucha masa muscular y no se puede parar. Se ha decidido dejarlo internado hasta la semana, para ver su respuesta a la quimio», señaló Magaly.

Salud del actor Eduardo Serrano

Pidió mucha oración por la salud del actor, el cual trabajó en canales como Venevisión y RCTV. «Les pido que sigan rezando… El proceso va lento. Seguimos rezando», puntualizó. Magaly Serrano.

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La familia del actor dijo que están creando un fondo para poder obtener las donaciones y poder cubrir la enfermedad del artista. «Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa”, dijo.

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