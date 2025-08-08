Compartir

El nivel del Río Orinoco hoy viernes 8 de agosto de 2025 se encuentra en 17 metros con 68 centímetros. Subió dos centímetros más por encima de la cota de ayer jueves, informaron las autoridades.

La estación hidrométrica está todos los días monitoreando el nivel del afluente ubicado en el sur del país. El cual este año ha tenido nuevamente un alto nivel debido a las lluvias que se han presentado.

Desde hace varias semanas y por las lluvias caídas en el llano venezolano específicamente en los estados llaneros. Como lo son Portuguesa, Barinas, Apure además de otras zonas como la occidental esto ha tenido influencia en el río.

Nivel del Río Orinoco hoy

Este aun no ha llegado al nivel más alto que ha tenido en los últimos siete años. En el 2018 registró un nivel de 17,82 metros sobre el nivel del mar.

Niveles de años anteriores:

– 2018: 17,82 m.s.n.m

– 2022: 16,70 m.s.n.m

– 2023: 15,67 m.s.n.m

– 2024: 16,76 m.s.n.m

