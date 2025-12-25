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Valencia hoy 25 de diciembre de 2025 se encuentra completamente solitaria y con muy poco tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Como es costumbre luego de la Nochebuena la capital carabobeña se mantiene en calma.

Las principales avenidas como la Bolívar tanto en el norte como en el sur, además de las Autopistas del este, ARC, con poco tráfico. De igual modo, las avenidas Cedeño como la Circunvalación Sur en La Isabelica.

El bulevar Constitución despejado y siempre vigilado por la Policía Municipal de la ciudad, al igual que parte del casco central. Se espera algo más de circulación vehicular luego del mediodía en la ciudad.

Valencia hoy 25 de diciembre de 2025

Valencia vivió su Nochebuena con mucha tranquilidad y alegría, en familia y con poca circulación vehicular en horas de la tarde de ayer y horas de la noche. Los centros comerciales abrirán hoy en su horario normal.

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