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Así estará el clima hoy 15 de febrero de 2026 en Venezuela según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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clima hoy 15 de febrero de 2026

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Danny Valdiviezo
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El clima hoy 15 de febrero de 2026 destaca cielos parcialmente nublados en gran parte del país. En los estados centrales como lo son Carabobo, Miranda y Aragua, además de Guárico y zonas del oriente del país.

Sin descartar nubes grises además de lloviznas y lluvias en zonas de Sucre, Miranda, Falcón, zonas de los llanos. Como en el estado Bolívar, zonas del estado Apure además del estado Amazonas.

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Luego del mediodía se espera nubosidad fragmentada en varios estados del país, como nubosidad y amenazas de lluvias. Esto en los estados de Amazonas, zona andina, estados centro norte costero, centro occidente y Zulia.

No se descarta nubosidad en los estados de la región llanera, entre ellos Portuguesa, además de Barinas y zonas del estado Apure. Como se espera clima cambiante durante la tarde y parte de la noche.

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Clima hoy 15 de febrero de 2026

Temperaturas altas en varias zonas del país, 37 grados en los estados centrales como en los estados occidentales. Además de zonas del oriente de Venezuela, entre ellas Sucre, Monagas y Delta Amacuro.

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En el estado Mérida en las zonas montañosas se esperan 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas montañosas de la región central con clima agradable en horas de la noche.

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