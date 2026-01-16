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El clima hoy 16 de enero de 2026 en Venezuela según el INAMEH, destaca cielos poco nublados en el centro del país en horas de la mañana. Esto en estados como Aragua, además de Carabobo, Miranda y zona central.

*Venezuela* amanece con nubosidad fragmentada en gran parte de su extensión, alternando con algunas áreas despejadas. Asimismo, se observa desarrollo nuboso asociado a precipitaciones dispersas con actividad tormentosa aislada en áreas de *Amazonas, los Andes y al sur de Amazonas*.

Zonas del oriente del país, despejado, con nubosidad parcial en horas de la mañana en estados como Sucre y Delta Amacuro. Estados occidentales con nubosidad en horas de la mañana, esto de Lara, Falcón y Zulia.

No se descarta la presencia de nubes y lluvias en los estados andinos del país, especialmente en Táchira, además de Mérida y Trujillo. Zona de la costa venezolana con probable nubosidad en el litoral central.

Clima muy cambiante en el país, sobre todo en horas del mediodía con calor en la zona central. Además de nubosidad en otras áreas, del país, no se descartan lluvias o lloviznas en horas de la tarde.

Clima hoy 16 de enero de 2026

Temperaturas altas en varios estados del país, especialmente en los estados Guárico, Carabobo, Aragua, zonas del oriente del país. Todos con probables temperaturas que van desde los 31 a 37 grados.

Evita ropa oscura, utiliza ropa fresca, gorra y lentes de sol, no te expongas a los rayos solares del “astro rey” por mucho tiempo. Mantente hidratado en horas del día, sobre todo si trabajas al aire libre.

Las temperaturas bajas se esperan en el estado Mérida, con probables 8 grados, esto en horas de la madrugada en las zonas montañosas. Centro del país en zonas de montaña con probables 22 grados.

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