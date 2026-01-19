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El clima hoy 19 de enero de 2026 nos señala nubosidad en varias zonas del país, como zonas despejadas para hoy lunes. El centro del país sin problemas de lluvia, cielos despejados en la zona costera nacional.

Sobre todo en los estados Aragua, sur del Guárico, Apure, además de Bolívar. Nubosidad en horas de la noche en los estados Miranda y La Guaira además de los estados llaneros y andinos.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada alternando con algunas áreas despejadas en gran parte de su extensión, exceptuando, al sur de *Amazonas*. Donde se observan zonas nubladas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable .

Como en los estados La Guaira y Falcón, norte de nuestra Guayana Esequiba, región Insular, Nororiente y sur del Lago de Maracaibo. En horas de la noche se espera mayor cobertura nubosas en parte de los estados mencionados.

Clima hoy 19 de enero de 2026

Temperaturas máximas hoy 19 de enero de 2026, 37 grados en parte de los estados centrales, sur del oriente del país. Además de las entidades occidentales, Falcón, Lara y Zulia hoy.

En el estado Mérida se espera al menos 6 grados en horas de la madrugada en sus zonas montañosas. 23 grados en zonas de montaña en el centro del país, con tendencia a la baja en la madrugada.

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