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El clima hoy 23 de septiembre de 2025 indica cielos poco nublados en el centro del país, además de nubosidad en la zona sur de Venezuela. Específicamente en Bolívar, además de Amazonas y Apure.

Situación General, se espera escasa nubosidad sin precipitaciones en buena parte del país; sin embargo, se estima algunas zonas nubladas asociadas a células convectivas. productoras de lluvias o lloviznas dispersas al sur de Venezuela.

Sobre todo en partes al norte de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Miranda, La Guaira, Falcón, los Andes y Zulia. Los demás estados del país presentarán poca nubosidad en horas de la mañana.

No se descartan lluvias al final de la tarde para hoy, como poca nubosidad en algunos estados luego de las ocho de la noche. Se espera la llegada de la Onda Tropical 38 en las próximas horas.

Clima hoy 11 de septiembre de 2025 en Venezuela

Se esperan temperaturas máximas de 38 grados en la zona del Zulia como en Falcón y áreas de la Península de Paraguaná. De igual modo, en zonas del centro del país luego del mediodía, especialmente en Carabobo y Aragua.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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