Los últimos minutos de vida del Papa Francisco según su médico fueron de suspenso debido a que este no respondía a los estímulos. Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió al santo padre dio detalles de los últimos instantes de vida.

Comentó que hubo un momento que ya no podía hacer nada por salvar la vida del sumo pontífice. Dijo que había entrado a la habitación, el Papa tenía los ojos abiertos pero no respondía y fue cuando dijo que no había nada que hacer.

«Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos pero no me respondía, no había nada que hacer. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarlo, pero no contestaba. En ese momento, el galeno recordó que el papa había expresado que su deseo era “morir en casa». Dijo el médico.

Los últimos minutos de vida del Papa Francisco

Francisco había estado hospitalizado largo tiempo, fue dado de alta e incluso el Domingo de Resurrección se le vio en uno de los actos religiosos. El lunes en horas de la mañana en el Vaticano dieron la noticia.

«No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma», añadió Alfieri. Los actos funerales del santo padre comenzarán este sábado.

