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Así puedes crear tu usuario en el Saime (VIDEO)

By Redacción Noticias24Carabobo
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crear tu usuario en el Saime

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Crear tu usuario en el Saime es sencillo, sigue el paso a paso y lo tendrás. Para crearlo debes ingresar al portal www.saime.gob.ve, hacer clic en «Crear Cuenta». Luego de eso aceptar los términos y condiciones.

E ingresar tus datos personales como la cédula de identidad y fecha de nacimiento. Luego, proporciona un correo electrónico válido, recibe y verifica el código que te enviarán a esa dirección.

Y completa el resto de la información solicitada, como el número de teléfono y tres preguntas de seguridad. Finalmente, crea una contraseña segura y haz clic en «Guardar y finalizar registro».

Crear tu usuario en el Saime

Es muy importante que usted pueda crear y generar su usuario, como conocer todo lo que tiene el Saime a la hora de poder obtener un documento. De esta manera, estás dejando atrás los trámites con gestores.

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