Compartir

Para gestionar la placa de una moto en Venezuela, el propietario debe dirigirse al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). Luego seguir los pasos para el registro o actualización de la placa, incluyendo la presentación de documentos requeridos y el pago de aranceles.

Pasos a seguir:

Acceder al portal web del INTT:

Ingresar a www.intt.gob.ve y buscar la sección de «Planilla Única de Trámite» para iniciar sesión.

Seleccionar el tipo de trámite:

Elegir la opción de «Registro» y luego «Vehículos», indicando si es una moto y el tipo de trámite (registro original, cambio de placas, etc.).

Completar la planilla:

Llenar la Planilla Única de Trámite con la información requerida del vehículo y del propietario.

Gestionar la placa de una moto en Venezuela

Realizar el pago:

El sistema del INTT indicará los métodos de pago disponibles para cancelar los aranceles correspondientes.

Consignar la documentación:

Presentar los recaudos exigidos, que pueden incluir la Planilla Única, cédula de identidad laminada, certificado de registro del vehículo, constancia de experticia de verificación legal, factura de compra (si aplica), y la póliza de responsabilidad civil.

Recoger la placa:

Una vez procesado el trámite, el INTT enviará al correo electrónico registrado el Certificado de Registro de Vehículo con la nueva placa, o notificará la disponibilidad para recogerla.

Documentos necesarios:

Planilla Única de Trámite: Obtenida del portal del INTT.

Cédula de Identidad laminada: Del propietario del vehículo.

Certificado de Registro de Vehículo: Original.

Constancia de Experticia de Verificación Legal: Original.

Factura de compra: Si aplica (vehículos nuevos o traspasos).

Póliza de Responsabilidad Civil: Copia.

En caso de extravío o robo: Denuncia ante el CICPC y solicitud de duplicado de placa.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas